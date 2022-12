Musik in Wermelskirchen Doppelkonzert mit europäischem Flair

Mani Neumann bei der Arbeit zuzusehen ist mindestens genauso spannend, wie ihm dabei zuzuhören. Der Hildener Teufelsgeier, der schon seit vier Jahrzehnten Jahren als „Farfarello“ und in unterschiedlichen Besetzungen die Folk-Bühnen in Deutschland und dem umliegenden Ausland bespielt, geht beim Spiel vollkommen aus sich heraus, wiegt den Körper, der mit der Geige verwachsen zu sein scheint, im Takt des Bogenstrichs und spielt dabei doch so punktgenau, wie man es sich nur wünschen kann.