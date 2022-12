In der Cubus Kunsthalle und Im Atelier Kunst zum Gucken und zum Kaufen

Gegensätzlicher können die beiden Kunstpräsentationen, die am Wochenende in der Duisburger Innenstadt der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, kaum sein: Da war zum einen am Samstag die Vernissage der Ausstellung „Verblendet“ im Künstler- und Atelierhaus der Stadt Duisburg, zum anderen am Sonntag die Eröffnung des Kunstmarktes in der Cubus Kunsthalle.