Wanderausstellung in Wermelskirchen/Leichlingen Was vergewaltigte Frauen anhatten

Wermelskirchen/Leichlingen · Eine Wanderausstellung, die in den Kreis Rhein-Berg geholt wurde, will mit falschen Vorstellungen brechen. Sie wird an diesem Montag im Beisein von Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes eröffnet.

04.12.2022, 17:00 Uhr

Dieses Outfit trug Annika, als sie missbraucht wurde. Foto: Anne Orthen

Eine Frau wird nicht vergewaltigt, weil sie einen Minirock trägt. Das wird bei der Ausstellung „Was ich anhatte…“ deutlich. Im Rahmen der Aktionen rund um den Tag der Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird in der Stadtbücherei in Wermelskirchen die Wanderausstellung gezeigt. Zu sehen sind Kleidungsstücke, die Frauen getragen haben, während sie sexualisierte Gewalt erlebten. Eröffnet wird die Ausstellung, die auf Initiative des Arbeitskreises „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen im Rheinisch-Bergischen-Kreis“ in der Stadtbücherei am Montag, 5. Dezember, um 10.30 Uhr von Bürgermeisterin Marion Lück, Nadja Kischka-Wellhäußer (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Leichlingen) sowie Anja Möldgen (Gleichstellungsbeauftragte des Kreises). Ebenfalls anwesend sein werden die Bürgermeister Frank Steffes (Leichlingen) und Dirk Runge (Burscheid), außerdem Christine Warning und Anja Haussels von der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Rheinisch-Bergischen Kreis „Frauen-Zimmer e.V. Burscheid“. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass die Ausstellung im Kreis gezeigt wird. „Was ich anhatte…“ ist ein Projekt, das für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen sensibilisieren und mobilisieren soll. Leider werde noch heute oft thematisiert, wie eine Frau, die vergewaltigt wurde, gekleidet war. War es ein zu kurzer Rock, hat sie Dekolleté gezeigt? Die Auffassung von vermeintlich „aufreizender“ Kleidung bagatellisiere die Taten und weise die Schuld dem Opfer zu anstatt dem Täter, kritisiert Anja Möldgen. Die Ausstellung will mit falschen Vorstellungen und Mythen brechen. Dafür hat Autorin und Dokumentarfilmerin Beatrix Wilmes als Kuratorin mit über 40 betroffenen Frauen gesprochen. Das jüngste Mädchen war sechs Jahre alt, die älteste Dame 80. Insgesamt sind es zwölf Outfits, die gezeigt werden, und zu jedem gibt es einen Erfahrungsbericht, den die zwölf betroffenen Frauen selbst geschrieben haben.

(miz)