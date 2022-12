Am 10. Dezember in Wermelskirchen Informationstag zur Gesamtschule an Sekundarschul-Standort

Was macht die geplante Gesamtschule in Wermelskirchen besonders? Was zeichnet die Schulform aus und was kommt auf die Kinder zu, die dort ab dem Sommer 2023 zur Schule gehen wollen? Auf diese und andere Fragen sollen interessierte Eltern Antworten bekommen beim Informationstag zur Gesamtschule am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 12 Uhr am Standort der Sekundarschule, Wirtsmühle/Weyersbusch.