Kunst in Hilden H6-Ausstellung von Stella Jaus und offene Ateliers

Stella Jaus widmet sich in „Retrospektive“ mehreren Ebenen der darstellenden Künste, dazu gehören klassische Zeichnungen, kompositionelle Grafiken, illustrative Acrylmalerei sowie Portraits, Akte und Stillleben in Bleistift. Auch ein paar kleinere Skulpturen sind ausgestellt. Ihre Arbeiten entstehen aus Emotionen, Intuitionen, Empfindungen, kritischen Sichtweisen und sozialen Wahrnehmungen, heißt es. Dabei bleibt die Künstlerin den klassischen Zeichenstilen und Maltechniken treu. Eine kleine Ecke mit weihnachtlicher Handwerkskunst findet sich in der Ausstellung ebenfalls.