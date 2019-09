Beliebte Eissorten in Wermelskirchen : Das sind die Verkaufsschlager im Eiscafé Cordella 2019

Wermelskirchen An sommerlichen Temperaturen geht es im Eiscafé Cordella leicht und fruchtig zu. Neben den Klassikern Erdbeere, Vanille und Schokolade, zählen Milchshakes und Joghurtbecher ebenso zu den Favoriten.

Von A wie Aprikose bis Z wie Zitrone: Bei heißen Sommertagen sorgt ein kühles Eis für Erfrischung. Insgesamt 31 Eissorten bietet Giorgio Barazzuol, Geschäftsinhaber des Eiscafés Cordella an der Telegrafenstraße an. Bei so viel Vielfalt fällt einem die Entscheidung schwer. Zu welcher Sorte Eis die Wermelskirchener greifen, hängt aber auch vom Wetter ab, sagt der 46-Jährige. Zum Beispiel sei die Nachfrage der Kunden zur Erdbeersaison nach Erdbeer-Becher größer, als an bewölkten und regnerischen Tagen. An sehr heißen Tagen würden die Gäste eher auf erfrischende Sorten setzen. Darunter zählen Zitrone, Pfefferminz und Wassermelone. „Säuerliches Eis stillt etwas mehr den Durst, als fettige Eiscreme“, meint Barazzuol. Aber bei zu großer Hitze, wie etwa im vergangenen Monat, rücken die kalten Köstlichkeiten in den Hintergrund. Dann stünden Milchshakes und Joghurtbecher ganz oben auf der Liste. Auch beliebt seien Erfrischungsgetränke wie Apfelschorle. „Die richtige Temperatur zum Eisessen ist zwischen 27 und 28 Grad“, sagt der Cafébetreiber. Alles was darüber hinaus geht, wird schwierig. Dann würden viele Gäste wegfallen, da sie Freibäder bevorzugen, als im Eiscafé zu sitzen, sagt Barazzuol.