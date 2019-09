Lokalpolitik in Wermelskirchen : SPD-Ortsverein bereitet sich auf den Kommunal-Wahlkampf vor

Lokalpolitik in Wermelskirchen

Die Stimmung unter den Wermelskirchener Genossen ist gut und motiviert. Man blickt nach vorne und will gar nicht groß über die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg diskutieren. Deswegen wurde der Termin für die diesjährige Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Wermelskirchen auch etwas nach vorne und direkt nach die Sommerpause gelegt.

Am Dienstagabend trafen sich die Genossen in den Bürgerhäusern. Neben dem Blick zurück auf das vergangenen Geschäftsjahr lag der Fokus vor allem auf dem anstehenden Lokalwahlkampf. „Wir wollen mit einem neugewählten Vorstand in den Wahlkampf gehen, daher liegt kein ganzes Jahr zwischen den beiden Jahreshauptversammlungen“, sagte Petra Weber, alte und einstimmig neugewählte Vorsitzende des Wermelskirchener Ortsvereins.