Vereinsticker : „Silberberglöwen“ Vierte bei Westdeutscher Meisterschaft

Ein wenig abenteuerlich war den Walking-Footballern von Tura Pohlhausen, „Silberberglöwen“ genannt, schon zumute beim Freizeitturnier der Ü 55 um die Westdeutsche Meisterschaft in Duisburg, denn niemand wusste, was einen dort erwartete. Gerade einmal drei Monate „alt“, vertraten die Pohlhausener dort nicht nur den Fußballkreis 14 Remscheid, sondern aufgrund einiger Absagen auch den Fußballverband Niederrhein. Und die Turaner schlugen sich tapfer, mussten aber auch anerkennen, dass es einige Mannschaften gab, die leistungsmäßig einfach einige Klassen besser waren. Mit den anderen war man in etwa auf Augenhöhe – und so sprang nach einem Sieg über Wenau der vierte Platz heraus. Sieger wurden die Walking-Footballer von Bayer Leverkusen.