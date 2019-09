Umweltschutz in der Region : „Bergischer Becher“ schont die Umwelt

Remscheid Tonnen von Plastikmüll entstehen jährlich durch weggeworfene Coffee-To-Go-Becher. Die Bäckereien im Städtedreieck wollen mit einem „MeerWert-Becher“ gegensteuern. Die ersten Reaktionen der Kunden in Remscheid sind ermutigend.

Er ist in leuchtendem Orange gehalten und aus einem Plastik gefertigt, das auch bei höheren Temperaturen geschmacksneutral bleibt. Auf den ersten Blick klingt das nicht nach einer revolutionären Erfindung. Dennoch verbinden die drei bergischen Städte mit dem „MeerWert-Becher“ der Bäcker- und Konditorengenossenschaft (Bäko), der gestern in Wuppertal präsentiert wurde, große Hoffnungen.

Das schlichte Gefäß soll helfen, den Müllberg zu reduzieren, der täglich durch das Wegwerfen von Tausenden Einwegkaffeebechern entsteht. Zudem verbraucht die Produktion der mit Kunststoff beschichteten Pappbecher, die von den Kunden oft noch mit einem Plastikdeckel für den Transport verschlossen werden, große Ressourcen. Zehn Millionen Einwegbecher, so schätzt Wuppertals OB Andreas Mucke, gehen jährlich allein in der Schwebebahn-Stadt über den Tresen, um dann im Müll zu landen.

Der Mehrweg-Becher soll dazu beitragen, diese Zahl um zehn Prozent zu senken. Gegen einen Pfandwert von einem Euro können Kunden ihn in 150 Bäckerei-Standorten im Städtedreieck erwerben. Wer will, kann den Becher sofort nach dem Kaffeegenuss wieder an der Theke abgeben – und bekommt den Pfand zurück. Mindestens ebenso erwünscht ist aber die Mehrfachverwendung. Wer am nächsten Tag mit den gespülten Becher wieder ins Cafe kommt, bekommt seinen Kaffee in sein Gefäß eingeschenkt, sagt Dirk Polick von der Bäcker-Innung Wuppertal, der das Projekt mit angeschoben hat.