Blickpunkt Wirtschaft : Ergotherapeutin und Musiklehrer ergänzen sich

Sonja Patricia Cadera (Ergotherapie) und Christian Brückner (Musiklehrer) haben erkannt, dass es in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten verschiedene Synergien gibt, die sie nun nutzen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn Ergotherapeutin Patricia Cadera und Musiklehrer Christian Brückner mieteten gemeinsam die Räume einer ehemaligen Bäckerei in Dhünn, um sie als Therapie- und als Unterrichtsraum zu nutzen.

Ungewöhnlich wirkt die Kooperation von zwei Menschen, die aus unterschiedlichen Berufsfeldern kommen und wohl auf einer Wellenlänge liegen. Und zunächst haben sich Ergotherapeutin Patricia Cadera und Musiklehrer Christian Brückner nur aus wirtschaftlichen Gründen zusammen getan. Sie mieteten gemeinsam die Räume einer ehemaligen Bäckerei in Dhünn, um sie als Therapie- und als Unterrichtsraum zu nutzen. Doch schnell habe sich gezeigt, dass es Überschneidungen gibt und dass sich daraus Synergien entwickeln, die auf die Schüler und Patienten positive Wirkungen entfalten, berichten beide im Gespräch.

„Gesangsunterricht ist Körperarbeit, es geht um Atmung, Haltung und den Stimmsitz“, sagt Brückner, der sich auch mit Kineosologie befasst. Auch Patricia Cadera beschreibt die Schnittpunkte, dass beide Fachrichtungen darauf abzielen, ein Körperbewusstsein beim Patienten oder Schüler zu entwickeln. Im April dieses Jahres hat sie ihre Praxis für Ergotherapie „Ergomobil“ eröffnet. Zu ihren Patienten gehören Menschen aller Generationen – Kinder mit grob- und feinmotorischen Störungen, mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom), Lese- und Rechtschreibschwächen bis hin zu Älteren, die einen Schlaganfall erlitten haben, Jüngere, die ein Burn-Out hatten, Menschen, die an MS, Parkinson oder Rheuma erkrankt sind oder unter Psychosen leiden, oder auch Menschen, die nach längerer Krankheit wieder größstmögliche Selbstständigkeit erlangen wollen. Dabei wendet die Ergotherapeutin verschiedene Behandlungsansätze an. Erstklässler, die weder mit Stift noch Schere richtig umgehen können, werden mit Fingerübungen und handwerklichen Aktivitäten wie Kneten und Sägen beweglicher und geschickter, feinmotorisch geschult. „Ich schaue zuerst immer, was funktioniert“, sagt Cadera. Die Wertschätzung des Gegenüber stehe im Mittelpunkt.