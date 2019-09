Interview Elvira Persian : Sechs neue Lehrer fürs Gymnasium

Wermelskirchen Die Leiterin des Gymnasiums spricht über unbesetzte Stellen und einen komplizierten Arbeitsmarkt.

Der Lehrer-Mangel in Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben von überregionalen Medien sehr groß. Am Gymnasium Wermelskirchen ist die Situation zu Beginn des neuen Schuljahres aber nicht dramatisch. Ein Gespräch mit Schulleiterin Elvira Persian über unbesetzte Stellen, einen komplizierten Arbeitsmarkt, Quereinsteiger und junge Kollegen, die zunächst gerne eine Vertretungsstelle antreten, um eine Schule erst einmal kennenzulernen oder auszutesten.

Frau Persian, fehlen am Gymnasium in Wermelskirchen zu Beginn des neuen Schuljahres Lehrkräfte oder sind sie zufrieden?

Die Besetzungsquoten für Förderschulen, Grundschulen und Gymnasien repräsentieren gut die Personalsituation dieser Schulformen. Die Besetzungsquote an den Sekundarschulen im Kreis ist im Vergleich zum Regierungsbezirk überdurchschnittlich gut, während die Quoten an Gesamtschulen und Berufskollegs schlecht abschneiden. Auch die Hauptschule steht auf Bezirksebene besser da: Von 103 freien Stellen wurden 46 Prozent besetzt.

▶ Zu 100 Prozent konnten die vier freien Stellen an Realschulen vergeben werden, während die einzige freie Stelle an einer Hauptschule unbesetzt blieb.

▶ An den Förderschulen waren 21 Stellen zu vergeben, von denen nur zehn besetzt werden konnten. An den Gesamtschulen konnten von 19 freien Stellen nur neun besetzt werden

Persian Die Lehrerversorgung an unserer Schule ist zurzeit sehr gut. Sechs Kollegen beginnen neu an unserer Schule. Eine Stelle, die wir für das Fach Physik ausgeschrieben hatten, konnte bisher nicht besetzt werden. Daher werden wir diese Stelle zum 1. November erneut ausschreiben.

Laut NRW-Schulministerium vom 8. Juli 2019 gibt es in NRW für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen einen dauerhaften Bewerberüberhang gibt, der sich in den nächsten zehn Jahren auf rund 16.000 Lehrkräfte kumulieren wird.. Das suggeriert, dass es an Gymnasien in NRW keinen Lehrkräfte-Mangel geben dürfte. Dennoch hatte auch das Gymnasium Wermelskirchen im letzten Schuljahr Probleme mit Stunden-Ausfall. Gibt es demnach genügend Stellen, aber zu wenig Ersatz, wenn durch Erkrankungen, Schwangerschaften, Elternzeit und Teilzeitwünsche unerwartet Lehrkräfte fehlen?