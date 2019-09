Leben & Lernen : Mausöffner-Tag bei Tente-Rollen

Es macht den Kindern des Vorbereitungsteams von TENTE sichtlich Spaß, mit dem Einkaufswagen durch den Campus zu düsen. Foto: Jasmin Hahlweg

Tente Der Mausöffner-Tag bei Tente beinhaltet fünf Stationen und richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren.

(tei.-) Die Tente-Rollen GmbH nimmt am 3. Oktober zum ersten Mal am Türöffnertag der „Sendung mit der Maus“ teil. Dieser Tag ist von der Sendung ins Leben gerufen worden, damit Kinder die Arbeit von Unternehmen und Einrichtungen kennenlernen können. Ein Team von Tente-Mitarbeitern hat das Programm entwickelt und gemeinsam mit zehn ihrer Kinder im April 2019 getestet.

Der Mausöffner-Tag bei Tente beinhaltet fünf Stationen und richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. In der ersten Station des Programms suchen die Kinder gemeinsam nach Bereichen, in denen Rollen und Räder eingesetzt werden. Natürlich gehen die meisten gern mit ihren Eltern einkaufen und schieben dabei den Einkaufswagen, der häufig auf Rollen von Tente rollt. Und so manch einer war auch schon im Krankenhaus. In Deutschland fährt der Großteil der Krankenbetten auf Tente Rollen. Ein kindgerechtes Video erklärt danach, wie eine Rolle bei Tente hergestellt wird. Der Film wurde von Auszubildenden des Werks selbst produziert.

In der dritten Station besichtigen die Kinder das Hochregallager. Dort müssen selbst Erwachsene den Kopf in den Nacken legen, um alle Regale sehen zu können. Denn das Lager ist mit 30 Metern so hoch wie ein zehnstöckiges Hochhaus. Höhepunkt des Programms ist, dass die Kinder sich über das Lager einen Karton mit Teilen einer Einkaufswagenrolle liefern lassen.

Und dann geht es im „TENTE Campus“ an das Zusammenbauen der Rolle Levina. Jetzt haben alle konzentriert am Programm teilgenommen. So passt es gut, dass die Kinder in der fünften Station Einkaufswagen mit Rollen von Tente auf dem Testparcours ausprobieren können. Da kommen alle noch einmal richtig ins Rollen und Schwitzen.

Am 3. Oktober 2019 werden zwei Gruppen von je zehn Kindern das Unternehmen besuchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Angebot war bereits nach kurzer Zeit auf der Website der Sendung mit der Maus ausgebucht.

