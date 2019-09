Regionales Einkaufen in Wermelskirchen : Ökologischer Fußabdruck startet mit Einkauf

Wo kann man regional einkaufen? Benedikt Deppe (l.) vom Ziegenhof Deppe und Carsten Sauer, Geschäftsführer von Bergisch Pur. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Supermärkte bieten das ganze Jahr Importwaren an, auch wenn es viele regionale Produkte zu kaufen gibt. Warum regionales Einkaufen besser für den Klimaschutz ist, erklären Carsten Sauer, Geschäftsführer vom Verein Bergisch Pur, und Jochen Schmees, Inhaber vom Unverpackt-Laden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Özge Kabukcu Von Özge Kabukcu Autorendetails aufklappen Özge Kabukcu (özi) ist Journalistenschülerin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Ob spanische Tomaten zur Winterzeit oder südafrikanische Weintrauben im Frühling: Nahezu das ganze Jahr über ist jedes Obst und Gemüse im Handel verfügbar. Damit das möglich ist, müssen die Lebensmittel lange Transportwege zurücklegen, die das Klima belasten.

Der Verein ‚Bergisch Pur – Heimat schmeckt‘ ist eine Organisation, die das Erzeugen und Vermarkten von regionalen Produkten fördert. Nur Produkte von ausgesuchten regionalen Betrieben, die auf Klima- und Landwirtschaftsschutz und auf artgerechte Tierhaltung achten, kommen in Frage. „Wir tun etwas für die Klimavorsorge, indem wir nachhaltige und regionale Produkte verkaufen“, sagt Carsten Sauer, Geschäftsführer des Vereins Bergisch Pur. Viele Produkte, die per Flugzeug, aber auch mit LKW, Bahn und Containerschiffen in ein Land transportiert werden, stoßen Unmengen an CO2 und Luftschadstoffen aus. Der Einkauf von Händlern aus Deutschland würde diese Transportwege umgehen und sich somit positiv auf die Ökobilanz auswirken. Doch das reicht Carsten Sauer nicht. „Wir heißen Bergisch Pur, weil wir wirklich regional bleiben wollen, sagt Sauer. Das heißt: alle Produkte, die unter dem Markenzeichen Bergisch Pur vertrieben werden, kommen aus dem Bergischen Land und den angrenzenden Städten. „Zu klein dürfen wir natürlich auch nicht bleiben, da wir dann am Ende vielleicht nur einen Bauern hätten. Das funktioniert nicht. Aber man sollte ein gesundes Mittelmaß finden“, sagt er.

info Unsere neue Reihe – Zum Schutz der Erde Was der Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann Egal ob beim Einkaufen, Heizen, oder beim Verreisen: Über den Tag verbraucht jeder Mensch Ressourcen, die auf der Erde angebaut werden müssen. In Sachen Klima- und Umweltschutz kann jeder Einzelne etwas tun. Mit der neuen Reihe der Klimaschutz-Serie sollen Möglichkeiten sowie Alternativen geboten werden, wie mit einfachen Maßnahmen der eigene ökologische Fußabdruck sowie die CO2-Emissionen reduziert und so zum Klimaschutz beigetragen werden kann. Wo kann regional eingekauft werden? Bergisch Pur Eine Übersicht der Einkaufsmöglichkeiten von bergisch Pur-Produkten bei Direktvermarktern findet man unter http://www.bergischpur.de/direktvermarkter.html Unverpackt Krämer-Laden Das Geschäft von Jochen Schmees an der Kölner Straße 46 hat immer montags bis donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 sowie freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Infos zum Sortiment gibt es im Internet unter https://www.kraemerladen-wk.de/sortiment/

Gegründet wurde die Organisation im Jahr 1998 und umfasst mittlerweile etwa 80 Mitglieder. Im Hinblick auf die aktuelle Umwelt-und Klimaschutz-Debatte glaubt Carsten Sauer, dass regionales einkaufen in Zukunft noch beliebter sein wird. Er ist überzeugt davon, dass das Umdenken vom bewussteren konsumieren angekommen ist, aber in der Umsetzung noch ein wenig hapert. Sein Ziel ist es noch mehr Produzenten und Händler davon zu überzeugen und Bergisch Pur zu erweitern. Anfangs ging es hauptsächlich um die Fleischvermarktung, doch inzwischen befinden sich unter ihnen auch Obstbauern, Imker, Schäfer, Bäcker, Forellenzüchter und Landwirte. Jüngstes Mitglied ist der Ziegenlandwirt Benedikt Deppe. Der Agrarwissenschaftler hat sich im Jahr 2004 im Ziegenbetrieb selbstständig gemacht. Angefangen mit ein paar Ziegen wuchs bis heute eine ganze Ziegenherde heran. Mit seinen zwei Hofstellen in Overath und Wermelskirchen bietet er Milch, Käse, Fleisch und Wurst. Ziegen, die nicht gemolken werden, werden zur Landschaftspflege eingesetzt. Doch wie viele Kleinbetriebe, habe auch er keine Chance, seine Produkte in Supermärkten oder im Großhandel zu verkaufen, da etliche Bedingungen gefordert wären, die, wie er sagt, nicht rentabel seien. „Ich habe versucht bis Ende letzten Jahres meine Produkte selber zu vermarkten – zum Beispiel auf Hofläden – doch wir haben dadurch keinen Umsatz erzielen können“, sagt Deppe. Er ist überzeugt von der Grundidee des Vereins und hofft mit dem Bergisch Pur-Label, seine regionalen Produkte besser vermarkten zu können.

Jochen Schmees betreibt den Unverpackt-Laden Krämerladen an der Kölner Straße ganz ohne Plastik. Foto: Kandzorra, Christian

Ein etwas anderes Konzept, aber ebenfalls Umweltschonend ist der Unverpackt-Laden in der Innenstadt. Der im Juni eröffnete Ladenlokal vermeidet Plastikmüll, in dem er unverpackte Lebensmittel und Hygieneartikel anbietet. Zwar ist der regionale Einkauf nicht immer möglich, dennoch versucht Jochen Schmees, Geschäftsinhaber des Unverpackt-Ladens, soweit wie möglich, regional einzukaufen und achtet auf kurze Transportwege. „Sonnenblumenkerne oder Leinsaat müssen nicht zwingend aus Südostasien eingekauft werden, da diese auch in Deutschland produziert werden“, erklärt er. Beim Reis bevorzugt der 36-Jährige den Transport aus Italien statt aus Asien, da die Ökobilanz etwas niedriger sei, sagt er. Auch zum Beispiel Nudeln bezieht der Geschäftsinhaber nicht etwa aus Italien, sondern aus dem Niederrhein. „Das sind Nudeln, die 100 Prozent aus der Region kommen“, sagt Schmees. Problematisch wird es mit Produkten, die nicht in Europa wachsen, wie roher Zucker oder Schia-Samen. In dem Fall führe kein Weg dran vorbei, diese von weiter her zu transportieren.

Eine weitere Herausforderung sei der Preis bei einigen Produkten. Würde er beispielsweise Toilettenpapierrollen aus Asien transportieren, wären sie im Einkaufspreis viel günstiger, als die die er aus Deutschland einkauft. „Es ist vielleicht nicht optimal, aber die Regionalität ist mir schon wichtig. Zudem versuche ich Lieferanten zu wählen, die mir plastikfreie Ware liefern können“, sagt Schmees.