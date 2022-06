Neues türkisches Café in Wersten : Mehr als 20 verschiedene Sorten Baklava zum Frühstück

Seit einigen Wochen betreibt Lokman Atmaca sein Café in Wersten. Seine Ehefrau Zeynep und Sohn Mehmet helfen bei der Arbeit. Foto: Marie Bockholt

Wersten Lokman Atmaca hat in der Mergelgasse in Wersten ein türkisches Café eröffnet. Weitere Filialen von „Hekimoglu Baklava“ in Düsseldorf könnten folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Bockholt

Knapp 60 hauchdünne Schichten Teig benötigt Lokman Atmaca für ein Backblech voller Baklava. Der Düsseldorfer kennt sich mit der orientalischen Süßspeise aus. Gemeinsam mit einem Team von Bäckern stellt er die Leckerei, die beispielsweise aus Filoteig, gehackten Pistazien und Zuckersirup besteht, in Mönchengladbach her und beliefert türkische Geschäfte in mehreren Städten. Nun hat er in Wersten mit dem „Hekimoglu Baklava“ seine erste eigene Verkaufsstelle eröffnet.

„Der Düsseldorfer Süden braucht türkische Cafés“, sagt Atmaca. Über mehrere Monate hat er die Räume in der Mergelgasse sanieren lassen, unter anderem wurden neue Fliesen gelegt und die Fenster vergrößert. Entstanden ist ein Café, in denen die Farben Schwarz und Gold dominieren. Sogar das Besteck im Hekimoglu ist vergoldet. An mehreren Gruppen- und an Zweiertischen können die Gäste Platz nehmen. „Bei schönem Wetter öffnen wir außerdem die Terrasse“, so Atmaca.

Besonders beliebt sei bisher das Frühstücksbuffet, das täglich von 9 bis 14 Uhr angeboten wird. „In den ersten Tagen nach der Eröffnung hatten wir teilweise lange Schlangen vor der Tür“, beschreibt der 45-Jährige. Mehr als 20 verschiedene Sorten Baklava gibt es im Café zu kaufen. „Wir haben Baklava mit Schokolade oder Kokos, sehr süßes Baklava mit viel Sirup und weniger süßes mit weniger Sirup“, erklärt Atmaca.

Auch Tees, Kaffee und Kakao stehen auf der Karte, außerdem vier Cocktails – alle ohne Alkohol. „Den Namen ,Green Punch‘ für einen der Cocktails mit Limette, Minze und Waldmeister-Sirup hat sich mein 11-jähriger Sohn ausgedacht“, ist Atmaca stolz. Weitere Familienmitglieder sind in den neuen Betrieb involviert: Atmacas Ehefrau Zeynep arbeitet im Café und auch der 19-jährige Sohn Mehmet hilft mit.

Lokman Atmaca selbst ist in Aksaray in Anatolien aufgewachsen. Mit Anfang 20 kam er nach Düsseldorf. „Ich habe lange als Franchisenehmer in einer Pizzeria gearbeitet“, sagt er. Nun sei es sein Wunsch, mit „Hekimoglu Baklava“ ein eigenes Franchise-Unternehmen aufzubauen. „Es gibt bereits Überlegungen, auch im Düsseldorfer Norden eine Filiale zu eröffnen“, sagt Atmaca.

Der Name Atmaca bedeutet vom Türkischen ins Deutsche übersetzt „Sperber“. Der habichtartige Greifvogel findet sich auch im Logo des türkischen Cafés in Wersten wieder. So schwebt ein aufgemalter Vogel beim an der Fassade angebrachten Schriftzug über dem „g“ in „Hekimoglu“.