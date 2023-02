Bildung in Wermelskirchen Tente bekommt eine neue Grundschule

Damit ist in Tente die aufwendigste und teuerste Maßnahme nötig, um dem absehbaren Bedarf gerecht zu werden – an den anderen Wermelskirchener Grundschulen sind allerdings ebenfalls bauliche Maßnahmen erforderlich, die jedoch an den vorhandenen Standorten umgesetzt werden können. Der Schulausschussvorsitzende Jochen Bilstein (SPD) blickte aus: „Die Untersuchungsergebnisse und vorgeschlagenen Maßnahmen werden jetzt in den Fraktionen beraten und dann im Rat entschieden. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung in absehbarer Zeit eine Vorschlag für einen Neubau der Grundschule Tente vorlegt.“