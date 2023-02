Karneval 2023 Tauziehen um das Wermelskirchener Rathaus

Das alles nützte jedoch nichts, denn: Altstadtgarde und Jecken-Regenten hatten sich drei Spiele ausgedacht, deren Ausgang über die Eroberung des Rathauses entscheiden sollten. In der ersten Runde hieß es im Sinne von Bauer Holger: Tauziehen. Zehn Verwaltungsmitarbeiter gegen den Bauern und neun Altstadtgardisten. Als Spielleiter bestimmte Moderator und Altstadtgarden-Kommandant Tim Rehbold kurzerhand den erst seit einem Tag im Dienst befindliche neuen Technischen Beigeordneten Christian Pohl. Der zeigte Humor, erwies sich als „parteiisch“ und griff beim Tauziehen zugunsten des Stadtverwaltungsteams mit ein, was weitere Mitarbeiter des Rathauses dazu bewog, Hand an das Seil zu legen. Ergebnis: Disqualifikation.