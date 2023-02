Jecke Zick in Wermelskirchen Dhünnsche Jecken sind wieder auf Kurs

Die bisherigen Auftritte der Session seien auch entsprechend gut gewesen. „Wir waren in Düsseldorf, Köln, Ascheberg, Solingen oder Wuppertal – die Auftritte waren richtig klasse“, sagt Dinstühler nicht ohne Stolz. Der nächste „Kampftag“ war an Altweiber. „Da ging es morgens an der Martin-Buber-Schule in Burscheid los. Es folgten insgesamt acht Auftritte, der Tag endete dann am Abend bei der Mädchensitzung in Wuppertal“, erklärt Dinstühler.