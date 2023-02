Bis zu 1000 Läufer können starten Die Stadt Wermelskirchen bekommt einen eigenen Firmenlauf

Jeder kann beim ersten Firmenlauf in Wermelskirchen auf dem Treppchen landen: Denn es wird gleich sechs verschiedene Wertungen geben. „Und dabei geht es nicht nur um sportliche Leistungen, sondern auch um Kreativität“, erklärt Nicole Hafner, Geschäftsführerin der „NeoMove“-Agentur in Bochum. Zum ersten Mal richtet ihr Unternehmen in diesem Jahr in Wermelskirchen einen Firmenlauf aus – und will damit ein Zeichen für Bewegung und Gemeinschaft setzen. Am 11. Mai können bis zu 1000 Läufer heimischer Unternehmen an den Start gehen und sich um Auszeichnungen in den Kategorien Schnelligkeit, Teamgröße, kreatives Outfit und originelles Firmenmotto bewerben.