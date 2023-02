Angebot in Wermelskirchen Senioren setzen auf Spinning statt gemütlichem Kuchenessen

Aus dem ersten Stock klingen flotte Rhythmen durch das Haus der Begegnung. Wer der Musik folgt, landet mitten im Spinning-Kursus. Gerade motiviert Frank Gutacker die Teilnehmer für einen Endspurt. Als die Senioren schließlich von den Rädern steigen, ist ihnen die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. „Jeder macht hier das, was er kann“, sagt Frank Gutacker, der sich vor fünf Jahren zum Trainer für den Spinning-Kursus hat ausbilden lassen. Die Räder lassen viele verschiedene Belastungsstufen zu. „Jeder kann hier mitmachen“, sagt auch Karin Porwitzki, die den Freitagskursus leitet. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Der Arzt muss vorher attestieren, dass das Herz der Teilnehmer die Belastung mitmacht. Das ist allerdings keine Frage des Alters. So sitzen in den Spinning-Kursen im Haus der Begegnung Menschen im Alter zwischen 65 und 87 Jahren auf den Rädern.