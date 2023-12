Grundstück wird jetzt gekauft Stadt will Grundschule Zons neu bauen

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gab es jetzt für die Schulgemeinde in Zons, es blieb aber einer breiten Öffentlichkeit vorenthalten. Denn in nicht-öffentlicher Sitzung haben die Mitglieder des Stadtrates dem Ankauf eines Grundstücks im Märchenviertel zugestimmt. Dort soll in den nächsten Jahren ein Neubau der Friedrich-von-Saarwerden-Schule entstehen, der die erheblichen Raumprobleme der Grundschule beheben soll. Das etwa 8000 Quadratmeter große Areal befindet sich hinter der Reihenhaussiedlung an der Wilhelm-Busch-Straße zwischen der verlängerten Eichendorff-Straße im Süden und der Nievenheimer Straße im Norden. Vorgesehen ist dort optional auch ein Bereich für eine Sporthalle.