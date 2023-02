Schulpolitik in Wermelskirchen Dringlicher Appell für einen sechszügigen Start an der Gesamtschule

Info

Anmeldungen Nach den Anmeldeverfahren liegen aktuell 143 Anmeldungen zur Gesamtschule vor, davon 135 von Wermelskirchener Kindern, womit die geforderte Minimalgrenze von 100 deutlich überschritten ist. Das berichtete Schulamtsleiter Andreas Voß im Schulausschuss. 90 Jungen und Mädchen sind am Städtischen Gymnasium zum Schuljahr 2023/24 angemeldet. Am Gymnasium waren es im Vorjahr 94, zum Schuljahr 2021/22 insgesamt 131 Anmeldungen. „Die Anmeldesituation am Gymnasium ist also ähnlich wie im Vorjahr, zumal davon auszugehen ist, dass noch Kinder aus Nachbarkommunen hinzukommen, womit das Gymnasium zum Start des Schuljahr 2023/24 auf 100 Schüler in vier fünften Klassen kommen wird.“

Abwanderung Von den insgesamt 292 Wermelskirchener Kindern in den derzeitigen vierten Grundschulklassen sind insgesamt 225 zum Gymnasium oder zur Gesamtschule in Wermelskirchen angemeldet. 67 Jungen und Mädchen wandern an Schulen in Nachbarkommunen ab. „Wir haben den Trend der Abwanderung gemindert und umgekehrt“, bilanzierte Andreas Voß. Zum Schuljahr 2023/24 betrage die Abwanderung 23 Prozent des Jahrgangs, zum Schuljahr 2022/23 waren es 41 Prozent.