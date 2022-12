Bildung in Wermelskirchen Kein Startschuss für Grundschul-Neubau in Tente und Unterstraße

Bürgermeisterin Marion Lück intervenierte und bat die SPD darum, ihren Prüfantrag bis in das Frühjahr des kommenden Jahres zu verschieben, denn: „Derzeit wird die Situation an den Standorten der Offenen Ganztagsschulen im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung geprüft. Das betrifft dann alle Schulstandorte in Wermelskirchen – auch den in Tente.“ Aus ihrer Sicht mache es Sinn, diese Ergebnisse abzuwarten bevor Entscheidungen getroffen würden.