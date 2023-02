Karneval in Wermelskirchen Grundschüler feiern mit dem Dawerkuser Dreigestirn

Große schwarze Brillen auf kleinen Nasen, Gewänder direkt aus Hogwarts, wunderschöne Prinzessinnenkleider, Astronautenanzüge und Brausetüten: Die Kinder der Grundschule am Haiderbach bewiesen zum Einstieg in das Karnevalswochenende am Altweiber-Morgen viel Kreativität. Nach den ersten beiden Stunden in ihren Klassen, rief die laute Karnevalsmusik die Kinder dann am Vormittag in die Sporthalle in Tente.