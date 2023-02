Unfall in Wermelskirchen Pkw kollidiert auf der Dabringhausener Straße mit einem Bagger

Ein 49-jähriger Wermelskirchener hatte mit seinem Ford die Dabringhausener Straße aus Burscheid-Hilgen kommend in Richtung Dabringhausen befahren und beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Vor dem Lkw fuhr jedoch noch ein 59-jähriger Odenthaler mit einem Bagger. Während des Überholvorgangs des Pkw-Fahrers bog der Baggerfahrer in Höhe der Bushaltestelle Markusmühle nach links in einen Waldweg ab. Pkw und Bagger kollidierten, wodurch das Auto erheblich beschädigt und der Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde.