Weihnachtsbaum in Wermelskirchen : Das Wahrzeichen der Stadt leuchtet wieder

Wermelskirchen Rechtzeitig vor dem Advents hat der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ die 670 Lichter am größten Naturweihnachtsbaum Deutschlands überprüfen lassen. Ab sofort schenkt das Wahrzeichen der Stadt sein sanfte Strahlen.

„Die Lichterkette ist an einem Ring angebracht, der oben im Baum installiert ist“, erklärt Frowein. „Und wir lassen sie hängen, weil das Anbringen sehr kostenintensiv ist.“ Denn dafür braucht es die Hilfe der Feuerwehr mit Drehleitern und Fachleute von Elektro Bödiger, von denen in dieser Woche nur Bernhard Paffrath (Foto: Kathrin Kellermann) am über 150 Jahre alten Riesenmammut kontrollieren musste, ob auch alle 670 Birnen leuchten, die in der dunklen Jahreszeit ein warmes Licht an die Obere Remscheider Straße und die Carl-Leverkus-Straße bringen.