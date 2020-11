Tier der Woche : Mischlingsrüde „Picco“ sucht ein neues Zuhause

Wermelskirchen „Picco“ ist fünf Jahre alt. Der Michschlingsrüde ist verschmust und freundlich, vergisst allerdings ab und zu seine guten Manieren.

„Picco“ kam im Oktober diesen Jahres aus Partnertierheim in Rumänien zum Tierheim Wermelskirchen. Der etwa 55 Zentimeter große, kastrierte Mischlingsrüde ist mit seinen zirka fünf Jahren ein Hund in den besten Jahren. Er zeigt sich sehr freundlich und verschmust und geht prima an der Leine mit. Mit Hündinnen ist er meist verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. „Picco“ ist ein toller Hund, der leider, sobald es um Futter oder andere Lebensmittel geht, sämtliche Manieren vergisst. Darum sollte seine neue Familie kinderlos sein und bereits über Hundeerfahrung verfügen. Wer „Picco“ gerne kennenlernen möchte, kann ihn täglich in der Zeit von 11 bis 14 Uhr im Tierheim besuchen