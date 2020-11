Kirche in Wermelskirchen : St. Michael ist wieder ohne Gerüst

Wermelskirchen Die Arbeiten an der Spitze des Kirchturms sind abgeschlossen. Nach einer kompletten Sanierung und dem Bau einer neuen Tragkonstruktion wurde auch das Dach wieder eingeschalt und verschiefert.

Seitdem war der Kirchturm von einem Gerüst verdeckt – das nun endlich abgebaut wurde: Nach einer kompletten Sanierung und dem Bau einer neuen Tragkonstruktion, auch das Dach wurde wieder eingeschalt und verschiefert. „Eigentlich hätte das Gerüst schon vor zwei Monaten weg gekonnt, die Arbeiten waren abgeschlossen“, so Höller. Doch die Baugerüst-Firma habe keine Zeit gehabt. Vor vier Wochen dann wurde das Gerüst am oberen Teil des Turms entfernt und nun auch endlich komplett abgebaut. Innerhalb weniger Stunden kam so der Kirchturm der St. Michael Kirche wieder zum Vorschein – er erstrahlt in neuem Glanz. Und sein Anblick sollte in der nächsten Zeit auch nicht mehr verdeckt werden.