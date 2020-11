Landgericht Köln urteilt : Berufungsverfahren gegen 23-Jährigen aus Dhünn eingestellt

Das Landgericht Köln stellte das Verfahren gegen eine Zahlung in Höhe von 2000 Euro an die Staatskasse ein. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Wermelskirchen Der Dhünner hatte den Betrug des Vaters und Bruders gedeckt. Vor dem Amtsgericht Wermelskirchen war er zuvor wegen Beihilfe verurteilt worden.

Diesmal, so ließ der 23-jährige Angeklagte über seinen Anwalt verlauten, wolle er „die Hosen komplett runterlassen“. Diesmal, das bedeutete, dass es sich um eine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Köln als nächsthöhere Instanz handelte, nachdem er im Dezember 2018 vom Amtsgericht in Wermelskirchen wegen Beihilfe zu gemeinschaftlichem Betrug zu einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden war. Damals habe er seinen Vater und seinen Bruder decken wollen, die einen Einbruch im eigenen Wohnhaus mit dem Ziel des Verscherungsbetrugs vorgetäuscht hatten. Weil sein Vater ihm gesagt habe, dass er die Geldstrafe selbst zu bezahlen habe, wolle er nun die komplette Wahrheit erzählen, sagte der 23-Jährige.

Der vermeintliche Einbruch im Juli 2017 sei den ermittelnden Polizeibeamten bereits seltsam vorgekommen, wie die beiden Beamten im Zeugenstand aussagten. „Wir hatten massive Zweifel“, sagte der 29-jährige Polizist. So seien die Scherben des eingeschlagenen Fensters halb im Inneren und halb im Äußeren gelandet, was einem klassischen Einschlagen der Scheibe von außen nicht entspräche. „Außerdem haben die ‚Räuber’ viel zu viel mitgenommen, große Elektrogeräte, Tafelsilber – das war ein halber Umzug“, sagte der zweite Polizist. Da in der Sackgasse in Dhünn zudem gerade Fassadenarbeiter tätig gewesen seien, habe man diese befragt. „DIe haben aber davon überhaupt nichts mitbekommen. Das war alles sehr unwahrscheinlich“, sagte der 54-Jährige.