„Goliath“ und Gefolge verteilen Weckmänner in der Nachbarschaft : Die Laternen in Löh leuchten dieses Jahr für „Sankt Martina“

Löh Die Corona-Schutzmaßnahmen verbieten einen Umzug, deshalb kommt Lena Schwarz mit ihrem Shetland-Pony und einem kleinen Gefolge zu den Nachbarn, die in ihren Garagen-Einfahrten warteten.

Als „Löher Martina-Ritt“ haben die Organisatorinnen ihre Initiative augenzwinkernd betitelt. Martina, weil der Sankt Martin in diesem Fall weiblich war. Geritten ist Lena Schwarz, die mit rotem Umhang nebst Lichterkette und Helm in die Rolle des barmherzigen Mannes schlüpfte, auf Shetland-Pony „Goliath“ jedoch nicht. Gemeinsam mit ihrer Mutter Regina Schwarz, Schwester Katharina Hoffmann sowie dem Ehepaar Miriam und Michael Block, die mit Klarinette und Posaune musizierten, zog Lena als „Sankt Martina“ alias durch die Nachbarschaft in Löh.

„Einen Umzug dürfen wir wegen der Kontaktbeschränkungen nicht machen, aber wir waren ja nur Personen aus zwei Haushalten“, betonen Sabine Kramer und Karin Knezic. Die beiden Mütter beteiligten sich an der Umsetzung der Idee: Nachbarn erwarteten das kleinem Gefolge an ihren Hauseinfahrten. „Bedingung war, dass niemand sein Grundstück verlässt und die Haushalte unter sich bleiben, so haben wir die Genehmigung vom Ordnungsamt bekommen“, sagt Sabine Kramer: „Für uns war klar: Wir wollen in dieser Zeit etwas machen.“