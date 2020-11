Wermelskirchener Trio : Die Männer hinter der Bürgermeisterin

Wermelskirchen Gleich zwei Stellvertreter stehen parat, um Marion Lück zu vertreten, wenn sie verhindert sein sollte. „Wir sind die Ansprechpartner für die Bürger in der Stadt“, sagt das Trio, das in dieser Woche den ersten gemeinsamen Termin hat.

Zum ersten Mal gemeinsam werden sie am Volkstrauertag einen Kranz niederlegen. „Es ist mir sehr wichtig, dass wir in dieser Zeit auch um die Opfer von Krieg und Gewalt trauern, weil es uns zugleich daran erinnert, für Versöhnung und Frieden einzutreten“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück.

Volkstrauertag Die Stadt Wermelskirchen und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedenken am Volkstrauertag alljährlich den Opfern von Krieg und Gewalt. Die Gedenkstunde mit Kranzniederlegung findet am Sonntag, 15. November, um 11.30 Uhr am Mahnmal in der Hüpp-Anlage statt. Den Kranz legen Bürgermeisterin Marion Lück, ihre beiden Stellvertreter Stefan Leßenich und Norbert Galonska und Pfarrer Volker Lubinetzki nieder.

„Es gibt viele Veranstaltungen, bei denen es wichtig ist, dass die Bürgermeisterin selbst oder einer der beiden Vertreter vor Ort ist, um die Stadt zu vertreten“, sagt Stefan Leßenich, der ein Profi im Amt ist. Seit über sechs Jahren hat der CDU-Stadtverbandsvorsitzende den Posten bereits inne. „Dagegen bin ich ein echter Neuling“, gibt Norbert Galonska zu, der seit 50 Jahren Mitglied in der SPD ist und seit 30 Jahren bei jeder Kommunalwahl seinen Wahlbezirk gewinnt. „Weil ich immer für die Bürger unterwegs bin“, sagt er. „Und alle sechs Monate informiere ich die Bürger in meinem Bezirk darüber, was in der Stadt geschieht.“ Dass er für das Amt als stellvertretender Bürgermeister vorgeschlagen wurde, „habe ich erstmal mit meiner Frau besprochen, ob dafür noch Zeit bleibt“, gibt er lächelnd zu. Immerhin ist Norbert Galonska auch Vorsitzender des TuS Wermelskirchen, kümmert sich rührig um die Belange des Vereins und der Sportler. Am liebsten ist er jedoch „Opa für die sieben Enkel“, gibt der Vater von drei Kindern zu. Für ihn dürfte es nun ein Anliegen sein, sowohl den Sohn der Bürgermeisterin, Justus (fast 15), als auch Leon (11), den Sohn von Stefan Leßenich, zum TuS zu holen. Beide Jungs sind begeisterte Handballer.