Kirchengemeinden in Corona-Zeiten : Basarstände im Internet

Auf der Internetseite der Gemeinde finden Interessierte die Verkaufsstände zum Stöbern. Bestellungen können dann per Mail oder per Telefon aufgegeben werden. Außerdem gibt es vor dem Gemeindezentrum Bestellformulare, die Interessierte ausfüllen und dann in einen Briefkasten werfen können. Bestellungen sind bis Dienstag, 17. November möglich. Die selbst gemachten Schmuckstücke gibt die Gemeinde dann am 22. November aus – dann wird auch bezahlt.