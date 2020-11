Wermelskirchener Schulleiter über strengere Maßnahmen : Maskenpflicht und Halbierung der Klassen?

Eine Maskenpflicht an Grundschulen wird derzeit diskutiert. Aus Sicht vieler Grundschulleiterinnen in der Stadt durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Foto: dpa/Robert Michael

Wermelskirchen Die Schulleiter in Wermelskirchen über mögliche strengere Maßnahmen an Schulen. Zumindest eine Maskenpflicht an Grundschulen auch im Unterricht können sich die meisten vorstellen. Bei der „Hybrid-Beschulung“ hingegen gehen die Meinungen auseinander.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht, eine Halbierung der Klassen und eine Maskenpflicht in allen Jahrgängen durchzusetzen. Die Länderchefs waren allerdings dagegen. Beschlossen wurde dann erst einmal – nichts. Dabei können sich viele Schulleiter in Wermelskirchen zumindest eine Maskenpflicht auch in den Grundschulen gut vorstellen.

„Ich denke, die Kinder könnten sich sehr gut darauf einlassen“, sagt Frederike Kelzenberg-Gerloff, Leiterin der Dhünntalschule in Dabringhauen und Dhünn. „Die meisten werden kaum Probleme damit haben, die Maske auch im Unterricht zu tragen.“ Dem stimmt Dagmar Strehlow-Toussaint zu. Sie findet zudem, dass eine Halbierung der Klassen, die „Hybrid-Beschulung“ eine optimale Möglichkeit wäre, Schüler und Lehrer gleichermaßen zu schützen. „Bleibt das Betreuungsproblem“, so die Lehrerin. Das hätten die Eltern allerdings auch, wenn viele Schüler nach Hause geschickt werden müssen, weil wegen der fehlenden Masken im Unterricht beim Verdachtsfall immer gleich eine große Personengruppe vorsorglich in Quarantäne müsse.

Andrea Steinz, Schulleiterin der Katholischen Grundschule St. Michael, ist bei der Maskenpflicht ihrer Meinung: „In der derzeitigen Situation kann es den Grundschülern zugemutet werden, eine Maske im Unterricht zu tragen“, so Steinz. „Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen, kann so mit den Kindern bereits in diesem Alter thematisiert werden.“ Die derzeitigen Maßnahmen an Grundschulen seien „das Minimum“. Wenn sich allerdings zeige, dass die Infektionszahlen nicht sinken würden, kämen für sie auch andere Regelungen in Frage: „Kleinere Klassen oder auch die Reduzierung des Unterrichts auf Kernfächer sind dann sicherlich Modelle, über die man nachdenken kann.“

Auch für die weiterführenden Schulen sind strengere Maßnahmen noch nicht geplant. Immerhin besteht dort die Maskenpflicht im Unterricht seit den Sommerferien, mit kurzer Unterbrechung. „Und das ist auch sinnvoll“, sagt der Leiter des Bergischen Berufskollegs Thilo Mücher. Den Vorschlag zum gestaffelten Schulbeginn hält er für nur schwer praktikabel, das sei wegen der Schulbusse schwierig. Aus seiner Sicht wäre jedoch eine Halbierung der Klassen nicht verkehrt. Dietmar Paulig, Leiter der Sekundarschule Wermelskirchen findet es hingegen gut, dass Präsenzunterricht erst einmal weiter stattfindet. Die persönlichen Kontakte seien wichtig für die Schüler. Distanzunterricht würde zu hohen Belastungen im häuslichen Kontext führen.