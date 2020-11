Parkplatz-Situation in Wermelskirchen : Startschuss für Bau auf dem Loches-Platz – Stadt öffnet neuen Parkplatz

Bis Ende Dezember ist der Parkplatz auf dem Loches-Platz geöffnet. Doch sobald die Bauarbeiten beginnen, wird es eng in der Stadt. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Im Januar rollen die Bagger auf dem Loches-Platz an. Nur noch bis Ende Dezember können Autofahrer dort parken. Die Verwaltung versucht bereits, die Parksituation in der Innenstadt zu entschärfen.

Eine gute und eine weniger gute Nachricht für die Wermelskirchener: In der ersten Januarwoche 2021 rollen die Bagger auf dem Loches-Platz an, um mit den Arbeiten für den modernen Gebäudekomplex zu beginnen, in dem auch „Norma“ und ein „HIT“-Markt untergebracht werden. Künftig in der Innenstadt Lebensmittel einkaufen zu können ist sicher eine Erleichterung. Aber durch die Baumaßnahmen verschärft sich die Parkplatz-Situation. Zumal auch an der Oberen Remscheider Straße beim ehemaligen Möbel von den Eichen gebaut wird.

Um diese Situation etwas in den Griff zu bekommen, ist der Parkplatz neben der Feuerwehrwache bereits für die Öffentlichkeit freigegeben. Doch das reicht nicht aus, um genug Raum für die Autofahrer zu schaffen, die mit dem Wagen in die Innenstadt kommen (wir berichteten). Auch Bürgermeisterin Marion Lück weiß um das Problem, das mit den Baggern auf die Stadt zurollt: „Gerade der November und Dezember sind die verkehrsreichsten Monate. Um unsere Einzelhändler in der Innenstadt in der Corona-Zeit zu unterstützen, haben wir versucht, weitere Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zu schaffen. Die Wermelskirchener und unsere Gäste sollen in Ruhe vor Ort ihre Weihnachtseinkäufe tätigen können.“

Und die Stadtverwaltung hat bereits nach Lösungen gesucht, um den ab Ende Dezember wegfallenden Parkraum auf dem Loches-Platz aufzufangen: Der Parkplatz an der ehemaligen Polizeiwache wird demnächst als öffentlicher Parkplatz zur Verfügung stehen. Das wurde auf der Ratssitzung besprochen. Dieser Parkplatz soll – wie die umliegenden Parkplätze im Bereich des Bürgerzentrums auch – mit einer Parkzeit-Regulierung von zwei Stunden beschildert werden. Kosten für die Plätze werden nicht erhoben, sofern die zwei Stunden nicht überschritten werden und eine sichtbare Parkscheibe im Wagen liegt. Einzige Ausnahme: Freitags ist auch dieser Parkbereich den Beschickern des Wochenmarktes auf der Telegrafenstraße vorbehalten.

Außerdem kündigt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an, dass der öffentliche Parkplatz in der Tiefgarage des Bürgerzentrums zukünftig wieder für die maximale Parkzeit von zwei Stunden genutzt wird. Grund: In der Vergangenheit haben vermehrt Dauerparker die Stellflächen belegt und damit die Parkplätze für Kunden und Gäste blockiert. Vor allem in der Vorweihnachtszeit sollen diese Plätze aber freigehalten werden für Besucher, die in den Städten in der Innenstadt Weihnachtseinkäufe erledigen wollen.

Dass der Parkplatz neben der Polizeiwache nun für die Öffentlichkeit freigegeben wird, freut vor allem Henning Rehse, den Fraktionsvorsitzenden der WNKUWG: Damit greife die Stadt positiv ein Thema auf, „an dem Kollegen der WNKUWG und ich seit Jahren arbeiten“, sagt er.