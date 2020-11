WiW-Aktion in Wermelskirchen : Am Rhombus-Areal leuchtet Wermelskirchen jetzt noch heller

Wermelskirchen Seit der Marketingverein „WiW“ die Aktion „Wermelskirchen leuchtet heller“ ins Leben gerufen hat, werden überall in der Stadt die Hauseingänge und Vorgärten geschmückt. Die Rhombus-Fassade wird sogar illuminiert.

So mancher Autofahrer hat nicht schlecht gestaunt, als er am Wochenende auf der B 51 am Rhombus-Gelände vorbeigefahren ist. Im Gegenteil: „Jeder dritte, der vorbeigefahren ist, hat begeistert gehupt“, erzählt Andreas Döbler, der mit seinem Licht- und Tontechnik Verleih die altehrwürdige Fassade in leuchtendes Magenta gehüllt hat. Ausschlaggebend für die strahlende Beleuchtung ist die Aktion „Wermelskirchen leuchtet heller“, die der Marketingverein „Wir ins Wermelskirchen“ (WiW) ins Leben gerufen hat, „um in diesen Zeiten zu zeigen, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken“, erklärt WiW-Chef André Frowein.