Aktion in Wermelskirchen : „Weihnachten im Schuhkarton“: Abgabe ist in dieser Woche

Wermelskirchen In Wermelskirchen startet wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die weltweite Geschenkaktion sorgt dafür, dass sich auch Kinder aus ärmeren Regionen über kleine Gaben zu Weihnachten freuen können.

Wer noch einen Schuhkarton mit liebevollen Geschenken bestücken will, sollte jetzt packen: Denn ab dem heutigen Montag können die kleinen Gaben für bedürftige Kinder abgegeben werden. 2019 haben die Wermelskirchener 1400 Schuhkartons gepackt, um ein wenig Liebe zu verschenken. „Vielleicht schaffen wir es ja, in diesem Jahr noch mehr Pakete zu sammeln“, hofft Jennifer Thomas, die die Sammelstelle leitet.

Unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org gibt es Packtipps und Hinweise. Für großen Jubel sorgen übrigens „Schulhefte und Stifte. In einigen Familien teilen sich die Kinder nämlich ein Heft“, weiß Thomas. Ansonsten sind warme Socken, Schals, Mützen und Handschuhe nützliche Geschenke, über die sich die Kinder freuen. „Besondere Highlights sind Spielsachen oder Kuscheltiere“, sagt Jennifer Thomas. Wer Kindern Freude schenken will, kann einen Schuhkarton weihnachtlich gestalten, mit neuen Geschenken befüllen und bis zum 16. November in fünf Sammelstellen in Wermelskirchen abgeben: