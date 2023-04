Kreditinstitut in Wermelskirchen Sparkasse schränkt Öffnungszeiten der Filialen ein

Ab dem 1. Juni legt die Stadtsparkasse Wermelskirchen ihre beiden Filialen an der Altenberger Straße in Dabringhausen und an der Berliner Straße zusammen. Das bedeutet aber nicht, dass eine der beiden Filialen geschlossen wird. Beide Standorte werden künftig von einem Mitarbeiterteam betreut. In der Folge öffnet die Geschäftsstelle in Dabringhausen an drei Tagen (Montag, Mittwoch und Freitag) und an der Berliner Straße an zwei Tagen (Dienstag und Donnerstag) in der Woche zu den bislang bekannten Öffnungszeiten. Mit dieser Lösung will die Stadtsparkasse auf den Fachkräftemangel reagieren, ohne Standorte ganz zu schließen.