Amtsgericht Wermelskirchen Für Verena Volmer ist Amtsrichterin genau das Richtige

Wermelskirchen · Seit dem 1. Januar ist Verena Volmer als Strafrichterin am Amtsgericht am Brückenweg tätig. Die 40 Jahre alte Mutter zweier Kinder möchte auf jeden Fall langfristig in Wermelskirchen arbeiten, auch wenn sie nicht hier wohnt.

05.04.2023, 05:44 Uhr

Verena Volmer ist seit Anfang 2023 die neue Amtsrichterin in Wermelskirchen. Vor zwei Jahren hat sie sich aktiv für diesen Posten beworben. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Von Wolfgang Weitzdörfer

Seitdem Richter Ertan Güven vor bald drei Jahren seinen Arbeitsplatz im Amtsgericht Wermelskirchen verlassen hat, er sitzt mittlerweile in Bergisch Gladbach hinter der Richterbank, hat es im Amtsgericht am Brückenweg einige Zwischenlösungen gegeben. Mehrere Richterinnen und Richter waren für relativ kurze Zeiträume für die Rechtsprechung tätig.