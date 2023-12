Banken in Düsseldorf Wie sich der Rückgang der Filialen für Bankkunden anfühlt

Düsseldorf Freitagmittag an der Berliner Allee. Es herrscht reger Betrieb in der Zentrale der Sparkasse. Viele wartende Kunden sitzen vor den Schaltern. Sie halten kleine Zettel in den Händen, ähnlich solcher, die man aus Bürgerbüros oder der Notaufnahme kennt. Statt Nummern sind darauf jedoch Zelte, Häuser oder andere Symbole abgedruckt. Jedes steht jeweils für ein bestimmtes Anliegen, dass man vorher an einem Automaten anmelden muss. Wann das jedoch bearbeitet wird, steht dort nicht. Freundlich bemüht sich ein Mitarbeiter im roten Sparkassen-Shirt um Erklärung des neuen Systems, wird aber schnell eher zum Ziel des Unmuts. „Wie lange dauert das noch? Ich muss gleich weiter“, ruft eine Frau genervt. Einem älteren Herrn ist das Ganze sowieso egal, stoisch marschiert er an allen vorbei. Erst im letzten Moment wird er aufgehalten, mit der Bitte, er möge sich auch einen Zettel ziehen. „Aber ich will doch nur eben Geld am Schalter einzahlen“, antwortet er verdutzt.