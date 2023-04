Melodic-Punk-Band aus Wermelskirchen feiert Jubiläum „Hoch die Tassen“ für „Skin of tears“

Info

Rückblick Anfangs als Quartett kam die Wermelskirchener Band „Skin of tears“ in 1991 zusammen. Seit 1996 spielt die Formation als Trio. Der Bandname bedeutet übersetzt „um Tränen betrügen“. 2007 löste sich die Gruppe auf, fand sich jedoch im Sommer 2012 wieder zusammen. Bereits in 1996 absolvierte „Skin of tears“ das 200. Konzert. Die Band stand auf Bühnen in Spanien, Frankreich, England, Holland, Belgien, Indonesien oder Russland und spielte mit Größen des Genres wie „Bad Religion“, „Lagwagon“ oder „Donots“. Zuletzt waren die „Skin of tears“-Musiker gleich zwei Mal bei Europas größtem Punk-Festival „Punk-Rock-Holiday“ in Tolmin in Slowenien vertreten.

Alben „Skin of tears“ brachte bislang sechs Alben heraus: „Shit happens“ (1995), „Up the cups“ (1999), „Out of line“ (2001), „After eighties“ (2002), „Ass it is“ (2004) und „Fake my day“ (2016).

www.skin-of-tears.de