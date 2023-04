Vereinbarung zum Schutz gegen Starkregen Hochwasserschutz als gemeinsame Aufgabe

Das Datum 14./15. Juli 2021 ist bei vielen Menschen im gesamten Bergischen Land in die Erinnerung gewissermaßen eingebrannt. Zwar hatte das Hochwasser infolge des 24-stündigen Starkregens, als allein in Hückeswagen 160 Liter auf den Quadratmeter fielen, nicht solche katastrophalen Auswirkungen wie entlang von Erft und Ahr. Aber den Betroffen hatte es dennoch gereicht. In Hückeswagen etwa mussten Menschen entlang der Wupper evakuiert werden und waren Wupper-Talsperre und -Vorsperre durch den Austritt von mehr als 100.000 Liter ölhaltigen Substanzen stark kontaminiert. Auf der Vorsperre darf auch gut zwei Jahre danach noch nicht geangelt oder mit dem Boot gefahren werden.