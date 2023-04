Osterferienkursus in Dabringhausen Kinder toben sich in den Ferien aus

Kaum ist das Startzeichen gefallen, rennt Finjus sofort los. Der Siebenjährige umrundet die Pylone, klatscht dann Isabelle ab und atmet erstmal tief durch. „Ich spiele sonst Fußball“, erzählt er. „Laufen bin ich gewöhnt“. Das geht vielen Kindern an diesem Montagmittag in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen ähnlich. Der Dabringhauser Turnverein (DTV) hat zum Ferienprogramm eingeladen. 20 Grundschüler können sich zwei Tage lang austoben. „Natürlich sind viele Kinder aus unserem Verein dabei“, weiß Trainer Dietmar Weber. Aber weil der DTV für das Ferienprogramm ganz bewusst auch Werbung an der Grundschule gemacht hat, haben sich auch Kinder angemeldet, die mit Vereinssport sonst wenig am Hut haben. „Sie können in den Ferien mal reinschnuppern und feststellen, ob sie nicht Lust haben, wiederzukommen“, sagt Dietmar Weber.