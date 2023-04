Ausflugstipps für das Bergische Land Das Abenteuer wartet vor der Haustür

Sollte das Wetter dann doch nicht so mitspielen, wie gewünscht, lohnt sich ein Ausflug in eine Höhle: In der Tropfsteinhöhle in Wiehl können kleine und größere Besucher die Arbeit der Steine in Millionen von Jahren beobachten. Kaskaden, Pfeiler, Säulen: Die Führung durch die Höhle dauert rund 45 Minuten. Zu den Glanzpunkten gehört der Besuch in der Kristallgrotte: einem ehemaligen Höhlensee, der heute mit Calzitkristallen ausgekleidet ist. Übrigens beträgt die Temperatur in der Höhle konstant acht Grad – egal, was das Frühlingswetter gerade treibt. Führungen starten täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Erwachsene bezahlen 5,50 Euro, Kinder bezahlen fünf Euro. Wer anschließend übrigens doch noch frische Luft schnappen möchte, kann einen kleinen Spaziergang Richtung Feld und Wald antreten: Der Wildpark gleich nebenan ist ganztätig geöffnet. Der Eintritt ist frei.