Konzert in Wermelskirchen Nachwuchs des Blasorchesters Dabringhausen zeigt sein Können

Info

Konzert Am 20. Januar 2024 um 18 Uhr beginnt in der Mehrzweckhalle Dabringhausen das Neujahrskonzert des Blasorchesters Dabringhausen. Das Thema: „In 80 Tagen um die Welt“, es werden Songs wie „An American In Paris“ oder „Englishman In New York“ im Programm auftauchen.

Tickets Die kosten 15 Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Es gibt sie bei der Buchhandlung van Wahden, im Musikhaus Steinhaus und im Kaufzentrum Hübing.