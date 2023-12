Weihnachtswunschbaum Sparkasse und Round Table in Mönchengladbach 300 bedürftige Kinder für einen Moment glücklich gemacht

„In der Weihnachtsbäckerei“ tönt es am Mittwochnachmittag durch die bereits geschlossene Filiale der Stadtsparkasse am Alten Markt in Mönchengladbach. Noch besser passen würde: In der Weihnachtsschenkerei. Denn rund 300 schön verpackte Geschenke liegen verteilt um den großen Wunschbaum auf dem Boden. Gespendet wurden sie von Mönchengladbacher Bürgern. Sie gehen an bedürftige Kinder im Alter zwischen sieben und 17 Jahren.