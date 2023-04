Stadtführung mit Axel Heumann Die Stadt Wermelskirchen aus neuer Perspektive entdecken

Gerade tritt die Gruppe vom Kirchhof auf den Markt und freut sich über die nächste Ladung historischer Bilder. „Vieles weiß man als Wermelskirchener über seine Stadt“, sagt auch Ina Tamke, die sich der Gruppe angeschlossen hat. Das gilt für das alte Büdchen am Markt und auch für die Geschichte der traditionsreichen Familien in der Stadt. „Aber manche Dinge höre ich heute auch zum ersten Mal“, meint Ina Tamke. Und genau deswegen nehme sie an diesem Sonntag auch an der Führung durch ihre Heimatstadt teil. „Eine Führung durch die eigene Stadt macht man viel zu selten“, sagt sie.