Wermelskirchener setzt auf Nachhaltigkeit Levent Yilmaz kreiert aus alten Hölzern etwas Neues

Der Großvater ist schuld – wenn man es so ausdrücken will. Denn der 34-jährige Levent Yilmaz ist eigentlich Maschinenbauingenieur und hatte beruflich mit Holz praktisch nichts zu tun. „Aber mein Opa hatte eine schöne Werkstatt und hat mir dort sehr viel beigebracht“, sagt der Wermelskirchener, der mittlerweile in Burscheid wohnt. Das ursprüngliche Hobby hat der 34-Jährige mittlerweile zum Beruf gemacht. Über den Jahreswechsel 2019/20 ist er mit seiner Frau im Urlaub in Neuseeland gewesen.