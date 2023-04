Zwei Motorräder sichergestellt Polizei Rhein-Berg zieht positive Bilanz nach „Kaffee und Knöllchen“

„Kaffee und Knöllchen“ – am vergangenen Sonntag fand dazu die Auftaktveranstaltung der Sonderkontrollaktion statt. Der Verkehrsdienst und die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Berg hatten in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr eine Kontrollstelle vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Kürten-Bechen an der Bundesstraße 506 eingerichtet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Kraftradfahrer.