Aktion der Evangelischen Gemeinden Dhünn und Dabringhausen Weg der Hoffnung zwischen den Dörfern

Die Glocke läutet zum Mittag. Der Turmfalke ruft aus seinem kleinen Fenster über der Turmuhr. Und Albrecht Keller richtet gerade das kleine Holzkreuz am Tor zum Kirchhof in Dhünn. Sieben dieser Kreuze hat der Pfarrer in den vergangenen Tagen gebaut ,angestrichen und ihnen eine Halterung verpasst, um sie standsicher platzieren zu können. Inzwischen hat jedes dieser Holzkreuze einen Platz gefunden – auf dem Weg zwischen Dhünn und Dabringhausen. Zwei der Kreuze stehen in Dhünn, eines am alten Schinderhannes in Kreckersweg, eines am ehemaligen Gemeindehaus in Sonne, ein Kreuz steht in Stumpf am Bestattungshaus und zwei in Dabringhausen an Kirche und Dorfpark. „So gerecht wie möglich“, sagt Albrecht Keller und lacht.