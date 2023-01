MSC Dhünn in Wermelskirchen Brötchen und Boliden beim Motorsport-Frühstück

Zwei Jahre Pause – das kann man über so viele Veranstaltungen dieser Tage sagen. So auch über das Motorsport-Frühstück des MSC Dhünn, das seit 2014 im Autohaus Hildebrandt an der Berliner Straße stattfindet – mit Ausnahme der Jahre 2021 und 2022. „Es ist wunderbar, dass wir jetzt wieder mit dem Verein an die Öffentlichkeit gehen können“, sagt Sportleiter Gerhard Diehl. Und die Motorsport-Freunde haben dem Verein offensichtlich die Treue gehalten, denn im Autohaus herrscht reger Betrieb. Zwölf Autos und zwei Motorräder, allesamt sportlich und im Besitz der Vereinsmitglieder, stehen in der Ausstellungshalle.