Internationales Fußballturnier Budenzauber mit namhaften Vereinen in Wermelskirchen

Info

Kirsten Buchner⇥Foto: Singer Foto: Stephan Singer

Termin 14 Januar ab 9 Uhr, 15. Januar ab 8.30 Uhr. Das Finale steigt am Sonntag um 16 Uhr

Spielorte Schwanenhalle in der Stettinter Str.31 und Gymnasiumhalle in der Stockhauserstr. 13 - beide in Wermelskirchen; am Sonntag auch beim Cronenberger SC Halle Vohwinkel am Nocken 6 in Wuppertal

Tickets Wochenend-Ticket 7 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 1 Euro, Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt. Tages-Ticket 4 Euro – die Angaben beziehen sich nur auf die beiden Hallen in Wermelskirchen.

Teilnehmer Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Arminia Bielefeld, Darmstadt 98, SC Paderborn, PSV Eindhoven, Rot-Weiss Essen, FC Utrecht (2 Teams), VfB Hilden, JSG Oerlinghausen/Lipperrreihe, BV de Graafschap, SpVgg Bayreuth, SC Bergisch Gladbach, SSV Bergisch Born, Union Wessum, Norwich City, Cambridge United, KV Kortijk, Spoho, FC Brünninghausen, KAS Eupen, SF Troisdorf (2 Teams), SC 1911 Heiligenstadt, London Elite Youth, Eintracht Dortmund, SV Wehen (2 Teams), Kickers Offenbach (2 Teams), TSV Meerbusch, TuS Hornau, Klain Karben, SV 09/35 Wermelskirchen (2 Teams)